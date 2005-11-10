Lazio, scattato il premio fedeltà per Taylor. Ora il centrocampista vale più di 40 milioni

Il Messaggero di oggi dedica ampio spazio alla rosa della Lazio e ad una rosa che secondo il ds Fabiani è arrivata a valere 400 milioni di euro dopo l'ultima sessione di mercato. Il 2 settembre, a mercato chiuso, con la sua prima permanenza a Formello dopo lo sbarco a gennaio scorso, è scattato il primo premio fedeltà da 190mila euro per Kenneth Taylor (uniti agli 1,7 milioni di stipendio). Chissà se arriverà anche il bonus di febbraio.

Per l'olandese serviranno 40 milioni

Dopo un inizio mogio, l'olandese sta confermando lampi di una classe superiore, che già avevano attirato le attenzioni della Premier e della Juventus. Servono 40-45 milioni sul tavolo. Lotito e Fabiani hanno detto no al prestito con diritto di riscatto di Nuno Tavares perché pretendevano 15 milioni certi dal Porto, adesso sperano che il cartellino possa schizzare ben più in alto.