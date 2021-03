Juventus, per Morata il futuro non è adesso: niente riscatto, verrà rinnovato il prestito

Alvaro Morata, pur non essendo tecnicamente di prorpietà della Juventus, è vicino alla conferma in vista della prossima stagione. Non però con il riscatto del cartellino come anche lui avrebbe sicuramente preferito, ma con il semplice rinnovo del prestito che coserà ai bianconeri altri 10 milioni di euro in vista di un riscatto che potrebbe avvenire nell'estate del 2022 per 35 milioni di euro contro i 45 che servirebbero per un riscatto immediato. A riportarlo è Il Corriere di Torino.