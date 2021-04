Juventus, Pirlo: "Avverto la fiducia dei giocatori. Mi seguono e hanno voglia di rivalsa..."

Avverti la fiducia della squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli - recupero dalla terza giornata di Serie A - ha risposto così. "Avverto la fiducia dei giocatori, sono sempre in contatto con loro e mi piace parlare con loro prima e dopo gli allenamenti. Mi danno fiducia su quello che voglio e che stiamo portando avanti. I giocatori mi seguono, hanno voglia di rivalsa, sanno che non stiamo attraversando un bel momento ma sono i primi ad essere tristi per questo momento".

