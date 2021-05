Juventus, Pirlo: "Bonucci out con l'Atalanta. Distorsione al ginocchio, non ci sarà"

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, valida per la finale di Coppa Italia, ha parlato anche di Bonucci: "Non giocherà domani, ha avuto una distorsione al ginocchio e non sarà a disposizione per la gara contro l'Atalanta".

