Juventus, presto il rinnovo dui Cuadrado fino al 2023. Il colombiano prolungherà di un anno

La Juventus è alle prese con il mercato in entrata ma presto la dirigenza bianconera si siederà al tavolo anche per il rinnovo di Juan Cuadrado. Il prolungamento non è mai stato in discussione, con il giocatore che firmerà per un anno in più, portando la scadenza al 30 giugno 2023. A riportarlo è Tuttosport.