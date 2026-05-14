Juventus, quanti addii a fine stagione. Openda è costato troppo, come ricollocarlo?

Punto mercato sulla Juventus, destinata a un importante restyling. Sono diversi i calciatori in uscita a partire da Lois Openda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si cercherà di cedere a titolo definitivo il belga ma il prezzo di 42.75 milioni col quale la Juventus lo dovrà riscattare porta la sua cessione ad essere complicata. Più probabile a questo punto un prestito con diritto di riscatto all'estero.

Verso l'addio anche Arkadisuz Milik nonostante un contratto fino al 2027 e Juan Cabal, che tra infortuni e prestazioni non ha mai convinto del tutto. Valigie in mano anche per Michele Di Gregorio, a maggior ragione se arriverà Alisson in porta. Dubbi su Federico Gatti e Fabio Miretti, poco utilizzati, ed Edon Zhegrova che non è mai riuscito a convincere. Attenzione anche a Teun Koopmeiners che potrebbe avere mercato, mentre Vasilije Adzic è destinato al prestito per fare esperienza.