Juventus, quanto pesano gli infortuni in difesa: solo in campionato assenze per 51 partite

"Lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni". La Juventus perde anche Merih Demiral, l'ennesimo infortunio nel reparto difensivo di questa complicata stagione. Nelle ultime settimane il turco è stato uno dei sempre presenti nelle scelte di Andrea Pirlo, anche perché le alternative erano rasenti allo zero proprio alla luce degli infortuni. Una costante che sta tormentando la Juventus e in particolar modo la difesa, quella degli stop per problemi fisici: Matthijs de Ligt si è fermato a inizio stagione per i problemi alla spalla, poi lo stop per la positività al Covid-19, quindi l'infortunio che lo ha tenuto fuori con Spezia e Lazio. Per un totale di 10 partite saltate in campionato. Leonardo Bonucci, per problemi muscolari, ha saltato in tutto 5 partite di Serie A, mentre è andata peggio a Giorgio Chiellini che è rimasto fuori addirittura 14 partite. Problemi fisici che hanno tenuto fuori anche Alex Sandro (10 partite out, 6 per il problema alla coscia e 4 per la positività al Covid) e Juan Cuadrado (6 partite out, 3 per l'infortunio al bicipite femorale e 3 per la positività al Covid-19). Chiusura con lo stesso Demiral, che prima del nuovo infortunio era rimasto fermo, fra novembre e dicembre, per 6 partite di campionato. Gli unici sempre presenti, o comunque mai fermi per infortunio? Lo stakanovista Danilo e il giovane Frabotta. Insomma, gli infortuni nel reparto difensivo hanno pesato eccome. In totale, da inizio stagione e fermandosi al solo campionato, i difensori della Juventus hanno saltato complessivamente 51 partite.