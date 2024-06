Juventus, "re Mida" Motta fa sognare: nessuno come lui per valorizzazione della rosa

La Juventus sta per ingaggiare Thiago Motta, tecnico che viene da una stagione a Bologna eccellente sotto tutti i punti di vista. Non solo per aver portato i rossoblù ad un'inattesa e straordinaria qualificazione alla Champions League, ma anche per come ha saputo sfruttare al meglio il materiale a sua disposizione. Una dote che ha fatto particolarmente breccia nella dirigenza bianconera.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il valore del suo Bologna è passato da 185,1 milioni di euro a 291,6 milioni di euro per un incremento del 57,5%. Nessuno nell'alta classifica ha tenuto il passo di Thiago Motta. L’Inter che ha vinto lo scudetto chiude con un più 22%, il Milan con un meno 1,7%, la Juventus con un più 5,8%, e l’Atalanta un più 22,2%. Tra i dati negativi spicca quello del Napoli scudettato che, senza Spalletti in panchina e il dt Giuntioli a governare il tutto, deve registrare un clamoroso meno 23%.

Certamente, per la grande stagione dei felsinei, il ds Sartori e il dt Di Vaio hanno avuto un ruolo non secondario. E' stato però Thiago Motta il principale fautore della crescita di valore della rosa del Bologna di oltre il 50%: una dote che per certi versi lo accomuna a Cristiano Giuntoli, scelto lo scorso anno come responsabile globale dell’area sportiva bianconera.