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Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Boga smentisce Spalletti, muro Muric, Locatelli tradisce

Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Boga smentisce Spalletti, muro Muric, Locatelli tradisceTUTTO mercato WEB
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Daniele Najjar
Oggi alle 22:52Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Juventus-Sassuolo 1-1

JUVENTUS (a cura di Daniele Najjar)

Perin 6 - Di fatto gli tirano in porta solo in occasione del gol di Pinamonti, dove può poco. La giocata della partita però è in quel rilancio che avvia l'1-0 di Yildiz: tempestiva e precisa.

Kalulu 6 - Ottimo e solido dietro, si proietta spesso anche in area avversaria, dove colpisce male sul passaggio di Conceicao.

Bremer 5 - Pinamonti lo frega sul gol dell'1-1, in una di quelle situazioni che di solito sono la specialità della casa. Si fa anche ammonire.

Kelly 6 - Regge l'urto, concedendo poco e offrendo una prestazione attenta lì dietro. (Dal 79' Milik 6 665 giorni dopo, entra per i dieci minuti finali, più recupero: Muric gli dice di no, aveva già colpito di testa).

Cambiaso 5 - Non riesce a dare supporto alla manovra offensiva e dietro soffre sia Berardi che Volpato. (Dal 62' Miretti 6 - Porta un po' di freschezza e corsa per la mezz'ora finale).

Locatelli 5 - Più vivo rispetto a Thuram, quantomeno si propone in ogni azione per provare la giocata. Il rigore sbagliato però pesa come un macigno: a Venezia aveva deciso la qualificazione in Champions, stasera permette a Como e Roma di sperare nell'allungo.

K. Thuram 5 - Serata sottotono: non crea e fa poco filtro, ha le sue colpe nei ritmi blandi della manovra bianconera. (Dal 62' Koopmeiners 5,5 - Non riesce a portare più vivacità rispetto al compagno).

Conceicao 7 - Questa sera è lo schema 1 e 2 della Juventus, insolitamente a corto di idee negli ultimi 30 metri. Sembra giocare un'altra partita rispetto ai compagni. Assist d'oro che dà ragione a chi punta su questo Conceicao anche per il futuro. (Dall'88' Zhegrova s.v.).

McKennie 5 - Insolitamente non la prende quasi mai, non si accende e non crea. Una sola chance su inserimento, sulla quale arriva male di testa.

Yildiz 6 - La Juventus del presente e del futuro passa per ciò che fa Kenan, che al primo tiro in porta trova l'1-0 e il decimo gol stagionale. Poi ci prova in tutti i modi, ma crea poco e anche per questo la Juve lì davanti è un po' spenta.

Boga 5,5 - Nel prepartita Spalletti dice di vederlo benissimo centravanti, lui stasera sembra smentirlo un po'. Rimane in sofferenza per un'ora, poi quando si scambia con Yildiz e va a sinistra, si accende e si rende pericoloso per tre volte in dieci minuti. (Dal 79' Vlahovic s.v.).

Allenatore Luciano Spalletti 5,5 - La Juventus parte come chiede lui, provando ad essere protagonista e trovando subito il gol. Non riesce però a far alzare ritmo ai suoi, che dopo il vantaggio controllano senza quasi mai accelerare. Boga lo convinceva come punta, ma stasera lo smentisce un po' facendo meglio quando viene messo sull'esterno. Le prova tutte: non fosse per Muric, la mossa Milik aveva anche pagato. Tradito nel finale da Locatelli.

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SASSUOLO (a cura di Paolo Lora Lamia)

Muric 8 - Da elemento che fa il suo a eroe del match. Nel finale, tiene il punteggio sull'1-1 parando un rigore a Locatelli e poi rispondendo alla grande a un tentativo ravvicinato di Milik.

Walukiewicz 5,5 - Ha uno dei ruoli meno invidiati della serata, ovvero giocare dalla parte di Yildiz che lo costringe ad una partita in costante sofferenza. Non gli va meglio quando il turco si scambia di ruolo con Boga.

Idzes 5,5 - Mette buona attenzione nella protezione dell'area, risultando anche insidioso in avanti sui calci piazzati. Rovina una discreta gara causando un rigore e, per sua fortuna, Muric neutralizza il tentativo di Locatelli.

Muharemovic 6 - In coppia con Idzes, tiene testa con impegni e anche buoni risultati alla contraerea della Juve che incide più sulle fasce che in mezzo.

Garcia 5 - Spinge poco sulla corsia di sinistra, ma soprattutto vede le streghe contro un guizzante Conceicao. Tanti uno contro uno difficoltosi, come quello nell'azione del gol.

Vranckx 5,5 - Fatica a dare geometrie alla squadra, ma anche a contenere nel momento in cui la Juve - soprattutto nel primo tempo - avanza verso la porta di Muric. Dall'80' Iannoni sv.

Koné 6 - Abbastanza lontano dalla sua migliore versione ammirata soprattutto nel girone d'andata, mette comunque la sua fisicità nella zona nevralgica del campo.

Berardi 7,5 - Qualità e generosità messe in campo dal numero 10, rimasto forse scottato dalla mancata chiamata in azzurro. Oltre ad essere sempre insidioso in avanti e a servire a Pinamonti la palla dell'1-1, aiuta anche in fase di non possesso. Dal 92' Doig sv.

Volpato 6,5 - Giostra tra le linee, aprendosi delle volte anche sulla destra. Cresce con l'andare del match, avviando l'azione del pareggio. Dal 68' Lipani 6 - Entra per dare nuove energie alla mediana, giocano l'ultimo scorcio di gara con buon piglio.

Bakola 5,5 - Un po' centrocampista e un po' estero offensivo, va a corrente alternata. Sull'1-0 non riesce a chiudere su Yildiz. Dal 68' Laurienté 5,5 - Rispetto al compagno che sostituisce, non porta chissà quale brio negli ultimi metri.

Pinamonti 7 - Prestazione da centravanti vero, che va oltre un errore iniziale timbrando all'occasione successiva. Da segnalare il modo in cui faccia soffrire Bremer come pochi altri avversari in questo campionato. Dall'80' Nzola sv.

Fabio Grosso 7 - Il suo Sassuolo è una delle perle di questa Serie A. Viene allo Stadium senza alcun timore, sapendo sia soffrire che creare pericoli in avanti e portando a casa un punto prezioso.

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