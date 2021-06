Juventus, se parte CR7 nuovo tentativo per Vlahovic: Commisso chiede 60 milioni

Dusan Vlahovic resta un obiettivo della Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, il club bianconero tornerebbe alla carica per il colosso serbo della Fiorentina. Commisso chiede 60 milioni e non è intenzionato ad accettare nuovamente una formula come quella di Chiesa. La Juve, per abbassare le pretese viola, potrebbe mettere sul piatto alcuni giocatori.