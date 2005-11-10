Juventus, seconda possibilità per Douglas Luiz? Ma vanno piazzati altri tre esuberi

Spalletti bacchetta Douglas Luiz, ma chissà se il brasiliano possa riguadagnare possibilità nel progetto della Juve. Tre esuberi da piazzare altrove

La Juventus si gioca la carta Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere la sorpresa dell'estate: nell'amichevole di Basilea Spalletti lo ha schierato titolare per valutarlo dopo una stagione complicata, vissuta tra i prestiti a Nottingham Forest e Aston Villa, quest'ultimo non esercitato nonostante i 25 milioni pattuiti per il riscatto. Un test per capire se esistano ancora margini di rilancio per un giocatore che nell'estate 2024 era stato pagato 50 milioni.

Parole forti

Il primo collaudo in Svizzera ha lasciato segnali incoraggianti, seppur non clamorosi: "Conosciamo le sue qualità. Mi aspetto però che qualche volta alzi i giri del motore, che faccia quel volume di gioco che si addice ai calciatori completi", ha detto Luciano Spalletti in mixed zone dopo lo 0-0 in amichevole. Il tecnico di Certaldo ha sottolineato la qualità nello stretto del brasiliano, ma anche la necessità di applicarsi di più senza palla, sia in fase di corsa che di recupero. Un chiaro invito a dare di più, per provare a ritrovare, con due anni di ritardo, il giocatore che la Juventus aveva immaginato al momento dell'acquisto. Lo riferisce il Corriere di Torino.

Gli esuberi

Il campo dirà se Douglas Luiz potrà avere o meno spazio con Spalletti in stagione, altrimenti resta l'ipotesi di una nuova cessione, complicata però dal peso a bilancio di circa 26 milioni ancora da ammortizzare. Sul fronte partenze già decise, intanto, si muovono altre pedine: il Paris FC segue Jonathan David, il Besiktas è interessato a Cabal, mentre Openda è finito nel mirino di Lione, Lens e Coventry.