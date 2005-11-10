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Juventus nel segno di Bremer: "Serve pazienza con i nuovi. E se sto bene è più facile"

Juventus nel segno di Bremer: "Serve pazienza con i nuovi. E se sto bene è più facile" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 20:14Serie A

La Juventus vince 2-0 in modo convincente contro l'Atalanta. Decisivo Gleison Bremer: solido dietro e autore della rete del raddoppio con un colpo di testa dei suoi. Al termine della sfida il brasiliano ha parlato ai microfoni di Dazn:

Vittoria importante?
"Sì, stiamo crescendo, serve pazienza con i nuovi arrivati, non è mai facile, stiamo crescendo. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro, ma parte tutto da qua".

Sei il terzo brasiliano della storia della Juventus per gol.
"L'importante è stare bene fisicamente, se sto bene è tutto più facile".

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