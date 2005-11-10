Juventus nel segno di Bremer: "Serve pazienza con i nuovi. E se sto bene è più facile"

La Juventus vince 2-0 in modo convincente contro l'Atalanta. Decisivo Gleison Bremer: solido dietro e autore della rete del raddoppio con un colpo di testa dei suoi. Al termine della sfida il brasiliano ha parlato ai microfoni di Dazn:

Vittoria importante?

"Sì, stiamo crescendo, serve pazienza con i nuovi arrivati, non è mai facile, stiamo crescendo. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro, ma parte tutto da qua".

Sei il terzo brasiliano della storia della Juventus per gol.

"L'importante è stare bene fisicamente, se sto bene è tutto più facile".