Juventus nel segno di Bremer: "Serve pazienza con i nuovi. E se sto bene è più facile"
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La Juventus vince 2-0 in modo convincente contro l'Atalanta. Decisivo Gleison Bremer: solido dietro e autore della rete del raddoppio con un colpo di testa dei suoi. Al termine della sfida il brasiliano ha parlato ai microfoni di Dazn:
Vittoria importante?
"Sì, stiamo crescendo, serve pazienza con i nuovi arrivati, non è mai facile, stiamo crescendo. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro, ma parte tutto da qua".
Sei il terzo brasiliano della storia della Juventus per gol.
"L'importante è stare bene fisicamente, se sto bene è tutto più facile".
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