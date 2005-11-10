Bremer punta alle stelle: "Voglio essere ricordato nella storia della Juventus"

Il difensore brasiliano parla così in vista dell'esordio in Europa League della squadra

Gleison Bremer parla alla vigilia della sfida di Europa League contro il NEC al sito ufficiale della UEFA: "Tanti difensori hanno fatto la storia qui, lasciando un segno anche a livello generazionale. Penso soprattutto a Gaetano Scirea, che è stato un difensore leggendario per questo club e anche per la Nazionale. Ovviamente, per me sarebbe davvero difficile paragonarmi a loro, perché la pressione è enorme. Ma spero di riuscire a lasciare il segno. È impossibile fare paragoni, ma voglio lasciare il mio segno e darò sempre tutto in campo, così da poter essere ricordato nella storia di questa società".

"Aggressività, fisicità e colpo di testa: questi i miei punti di forza"

"Sono un difensore molto aggressivo. Sfrutto la mia forza fisica, che è una delle mie qualità, così come la velocità. Sono anche abile nel gioco aereo. Cerco sempre di giocare in modo da riuscire a distinguermi. Queste sono alcune delle mie caratteristiche principali, ma ne ho anche altre sulle quali sto lavorando molto con il nostro allenatore e nelle quali posso ancora migliorare".

"Spalletti un allenatore di altissimo livello, ci aiuta giorno per giorno"

"Ci ha dato una direzione, ci ha fatto intraprendere un percorso. Siamo cresciuti molto con lui. È un allenatore di altissimo livello, un campione, e ci sta aiutando giorno per giorno a raggiungere i nostri obiettivi. L'Europa League è una grande competizione, molto prestigiosa. Vogliamo arrivare il più lontano possibile. E se riusciremo a spingerci fino in fondo, magari potremmo anche vincerla".