Juventus, si studia il grande colpo in difesa: Rudiger e Bremer gli obiettivi più concreti

Con Giorgio Chiellini che potrebbe dire addio, e comunque già a mezzo servizio da un po', la Juventus ha in programma un colpo in difesa per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere di Torino, la società studia i margini per un grande colpo e gli obiettivi concreti, ad oggi, sono due: Antonio Rudiger, in scadenza col Chelsea, e Gleison Bremer, pronto al grande salto dal Torino a una big.