Juventus, società infastidita per i tanti infortuni: 15 stop muscolari distribuiti su 10 giocatori

vedi letture

Da inizio stagione la Juventus ha subito 15 infortuni muscolari, distribuiti su 10 giocatori. Un numero estremamente alto che pone i bianconeri in testa a questa particolare classifica, col Milan secondo con 14 (ma una classifica decisamente migliore in campionato). E la società, scrive questa mattina Tuttosport, è infastidita per questa tristemente evidente primato in Italia. Al netto delle attenuanti, dal calendario compresso al super utilizzo di alcuni giocatori, qualcosa non ha funzionato nella preparazione atletica della squadra. La questione è oggetto di riflessioni all'interno dello staff di Massimiliano Allegri, anche se al momento è solo possibile gestire il momento, puntando ad un intervento più strutturale durante l'imminente sosta per il Mondiale.