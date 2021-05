Juventus, su CR7 c'è il ritorno di fiamma del Man United. Solskjaer in contatto col portoghese

Secondo quanto riportato da The Athletic il Manhchester United resta vigile sulla situazione Cristiano Ronaldo e considera un clamoroso ritorno del portoghese, che ha vestito la maglia dei red devils dal 2003 al 2009. Nonostante il prolungamento di contratto di Edinson Cavani per un altr'anno, Solskjaer vorrebbe un altro attaccante e il norvegese sarebbe ancora in contatto con CR7, col quale è stato compagno di squadra nei suoi ultimi anni di carriera da calciatore. Il media inglese, tuttavia, sottolinea che l'agevolazione fiscale introdotta in Italia, che permette a chi ha entrate all'estero di pagare una somma forfettaria di 100 mila euro, è un motivo importante che potrebbe indurre Ronaldo a rispettare il suo ultimo anno di contratto alla Juventus.