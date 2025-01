Juventus, Thiago Motta: "Vogliamo stare in zona Champions. Col Milan non decisiva"

vedi letture

Thiago Motta, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche dell'obiettivo della squadra bianconera in questa stagione: "Vogliamo di sicuro stare in zona Champions. Domani abbiamo un'opportunità importante di giocare in casa contro il Milan. Ovviamente domani non finirà il campionato e mancherà tantissimo".

Il mercato è un'opportunità o una minaccia?

"Il mercato lo conosciamo e fa parte del gioco. Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Alberto fa parte del gruppo e ci aiuterà e Randal lo stiamo aspettando".

Che cosa ha visto di diverso contro l'Atalanta?

"Vedere la partita dall'alto è un'emozione diversa da allenatore. Vedere dall'alto non è la stessa cosa. Sto vedendo una squadra che sta migliorando. Ho visto qualche errore tecnico, perchè siamo una squadra tecnica. Però alla fine con la tecnologia che abbiamo oggi, guardo la partita dall'altro. Queste sono cose che aiutano e ci permettono di farle vedere e parlare con i giocatori. Io vedo sempre la partita dall'alto, ma non in live. La sensazione è diversa e mi è dispiaciuto tanto non essere lì. Continuo a pensare che il mio rosse fosse ingiusto".

Clicca qui per il live testuale di TMW della conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della gara contro il Milan.