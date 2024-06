Juventus, Thuram supera Fofana: trattativa con il Nizza, cifre e dettagli dell'operazione

Kephren Thuram supera Youssouf Fofana nell'indice di gradimento della Juventus per il centrocampo. Per una questione di costi - soprattutto legati all'ingaggio - e anche per un fatto di caratteristiche, visto che secondo la Vecchia Signora il centrocampista del Nizza è più congeniale all'organico bianconero.

Destinazione gradita

Thuram si muoverebbe volentieri verso la Torino bianconera, dove papà Lilian è diventato leggenda. Khephren è un giocatore del Nizza, ma ha il contratto in scadenza nel 2025: il rinnovo è difficile perché vuole cambiare aria, le sirene italiane lo attraggono molto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.

I costi

Thuram guadagna attualmente al Nizza meno di un milione (Fofana al Monaco ne percepisce quasi 3) e il suo arrivo a Torino - tra stipendio e ammortamento, per un’operazione di 20 milioni tra parte fissa e bonus - verrebbe a costare come per trattenere Rabiot in bianconero. L’intesa con la Juve si potrebbe raggiungere sui 18 milioni più 2 di bonus, mentre il calciatore potrebbe firmare un contratto di 5 anni per 2 milioni a stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.