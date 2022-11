Juventus, tiene la Borsa: nessun crollo delle azioni e chiusura della giornata a -1,16%

Il titolo Juventus tiene in Borsa. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza dopo le dimissioni del Cda e la perdita di ieri, il titolo del club bianconero ha nuovamente chiuso in calo la giornata di oggi facendo segnare un -1,16% a 0,2738 euro per azione, dopo aver toccato una perdita massima pari a -3% nel corso della mattinata. Lo stesso titolo resta comunque ai minimi dal 2017, con la capitalizzazione scesa a 692 milioni di euro, scendendo dunque sotto la soglia dei 700 milioni. Nessun crollo comunque per le azioni della Juventus dopo il terremoto delle ultime 48 ore.