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Juventus, tra nazionali e futuro: 15 via. Spalletti pronto al rinnovo

Juventus, tra nazionali e futuro: 15 via. Spalletti pronto al rinnovo TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, domenica, si è ritrovata alla Continassa dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo per svolgere la classica seduta di scarico. Dopodiché, Luciano Spalletti ha deciso di concedere quattro giorni di riposo alla sua squadra. Alla ripresa, prevista per venerdì, mancheranno i 15 nazionali che rientreranno alla spicciolata a partire dalla prossima settimana. Da lì in poi si comincerà a preparare la sfida contro il Genoa e Spalletti dovrà lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato contro il Sassuolo. Alla Juventus manca quella cattiveria necessaria per chiudere prima le partite. Inoltre, bisognerà riflettere anche sulle occasioni mancate e sul problema relativo ai calci di rigore. Gli errori di David e poi di Locatelli sono costati, di fatto, 4 punti. Un bottino che avrebbe consentito alla Juventus di essere serenamente al quarto posto. Adesso la situazione non è certamente nelle mani dei bianconeri, che dovranno vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato e sperare in qualche passo falso del Como.

Spalletti vedrà la società per limare i dettagli per il rinnovo.
La pausa servirà alla Juventus anche per arrivare alla fumata bianca per il rinnovo di Spalletti. La firma del tecnico di Certaldo è prevista prima di Pasqua e anticiperà il match contro il Genoa. Il futuro della panchina della Juventus è delineato e sarà sotto la guida di Spalletti, al di là di quello che sarà il finale di campionato. Il tecnico di Certaldo, prima di prendere la penna in mano, vorrà avere delle garanzie sui programmi futuri. È chiaro che, se arriverà la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus avrà più margini di manovra sul mercato. Spalletti ha le idee chiare: vuole sei giocatori di esperienza e qualità per poter ambire allo scudetto, ma soprattutto vuole essere avvisato e tenuto al corrente sulle mosse di mercato. Infatti, si dovrà evitare un cortocircuito come è successo la scorsa estate. Tudor voleva Kolo Muani e alla fine Comolli ha preso Openda e il risultato è stato piuttosto deludente, visto che il belga è già fuori dal progetto della Juventus. Le parti valuteranno anche l’eventuale piano B per il mercato estivo, ovvero quello legato a una mancata qualificazione alla Champions. Con una partecipazione in Europa League, lo stesso Spalletti sarà conscio che le risorse economiche saranno limitate, ma in quel caso il tecnico vorrà avere garanzie che nessun big della rosa sia ceduto. Inoltre, vorrà un mercato fatto ad hoc per coprire i ruoli che necessitano di rinforzi, pur sapendo che il numero di nuovi arrivi sarà ridotto.

Milik e Vlahovic lavoreranno per essere al top.
Sabato sera, Luciano Spalletti ha dato un messaggio chiaro alla Juventus durante la gara contro il Sassuolo. Il tecnico di Certaldo ha scelto di non far entrare né David né Openda, ma di inserire Milik e Vlahovic, che erano fermi rispettivamente da 665 e 112 giorni. Spalletti vuole due centravanti di stazza e lo ha messo ben in chiaro. Adesso Vlahovic e Milik sono a disposizione e, da qui a fine stagione, saranno loro a guidare l’attacco della Juventus: David e Openda hanno fallito le loro occasioni e sono stati definitivamente bocciati. A fine stagione la Juventus, di fatto, cercherà di cederli, pur sapendo che soprattutto dal belga non potrà incassare chissà quali cifre. Adesso lo staff bianconero sfrutterà la pausa per poter rimettere Vlahovic e Milik al top della forma. Entrambi devono ritrovare minutaggio e il loro obiettivo sarà quello di strappare una maglia da titolare contro il Genoa. Magari Spalletti potrà pensare a una staffetta tra Vlahovic e Milik nel match di Pasquetta. Dunque, i nazionali lontani dalla Continassa saranno molti, ma la pausa sarà utile soprattutto per rimettere in forma DV9 e il bomber polacco.

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