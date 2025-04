Juventus, Tudor: "Yildiz un fuoriclasse. Il ko di Parma? Ora è più facile affrontare l'Inter"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando così il 2-0 contro il Monza: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol, poi c'è stato l'episodio di Yildiz che ha cambiato la gara e nella ripresa è stata una battaglia, una partita da vincere con le unghie e con tutto quello che c'è. Lo abbiamo fatto in un modo che mi è piaciuto tanto, siamo stati là e abbiamo avuto pure l'occasione con Nico per il 3-0. Va bene, un successo così non mi dispiace, fa crescere i ragazzi, fa capire loro che si può soffrire e farcela".

Però chiedeva sempre più aggressività.

"Quello lo chiedo sempre perché va bene la tattica e il pallone, ma poi vince chi ha può agonismo, chi ha la meglio nei duelli... Stiamo lavorando dal primo giorno, è un tassello che va toccato sempre".

Perché si passa da una prestazione come quella di Parma al primo tempo di oggi?

"Si lavora sempre uguale. per non dare scuse. Questa squadra deve crescere e può dal punto di vista mentale... Magari per una squadra esperta andare là giocare, tornare e rigiocare dopo giorni non pesa, per un'altra pesa. Io ho rivisto la partita, abbiamo concesso poco. Nel secondo tempo abbiamo spinto, ma ci è mancato qualcuno che fa la differenza là davanti. Vedo anche le altre gare, sono tutte difficili, ora come ora magari giocare a Parma, che non perde da 5 match, è più difficile che giocare contro l'Inter. Si tratta del momento in cui trovi una squadra. Sono contento, mi dispiace per Kenan (Yildiz, ndr), ora mancherà lui, Gatti si è fatto male prima che arrivassi, c'è Koopmeiners a cui fa male il tendine... Lo accettiamo, ci concentriamo su di noi e andiamo avanti partita dopo partita. Può succedere di tutto".

Cosa si inventerà senza Yildiz?

"È un fuoriclasse, in quegli spazi possono giocare solo quelli forti. Sono rari e hanno un valore importante quelli come lui, qualcosa troveremo. Abbiamo due scontri che sono due belle opportunità, siamo questi, dobbiamo viverla così. Undici forti li troveremo, nella rosa ci sono".