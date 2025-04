La Juve torna al successo, ma Yildiz rovina la domenica di Tudor

vedi letture

La Juventus è tornata alla vittoria e ieri ha battuto il Monza 2-0 grazie a Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani. I bianconeri hanno giocato un buon primo tempo e il punteggio sarebbe potuto essere anche più largo. Ma sul finire della prima frazione di gioco, Kenan Yildiz ha compiuto un’ingenuità clamorosa e rifilando una gomitata a Bianco che è costata il cartellino rosso al numero 10 bianconero. La Juventus ha giocato tutta la ripresa in inferiorità numerica e la squadra bianconero si è difesa anche se Nico Gonzalez ha avuto l’occasione e di chiudere definitivamente il match. Tudor ha attuato anche alcuni cambi, togliendo i due diffidati Cambiaso e Thuram per non correre rischi in vista del match contro il Bologna. Domenica prossima la Juventus dovrà certamente fare a meno dello squalificato Yildiz che rischia due giornate di stop. Perciò oltre al match contro il Bologna, Yildiz rischia di dover rinunciare anche alla gara contro la Lazio.

Yildiz chiede scusa allo Stadium e ai compagni.

Kenan Yildiz dopo l’espulsione ha subito voluto chiedere scusa al pubblico dell’Allianz Stadium e successivamente anche ai suoi compagni, come rivelato da Nico Gonzalez, in conferenza stampa: “Kenan ha chiesto scusa al gruppo. Io l'ho vissuto ed è dura. Lui è un bravo ragazzo e adesso deve lavorare e dimostrarlo in campo". L’argentino ha parlato anche del nuovo ruolo che gli ha ritagliato addosso Igor Tudor: “Mi sto trovando benissimo, perchè cerco sempre di trovare lo spazio e posso svariare sempre. Mi sento bene grazie a tutta la squadra". Infine, Nico Gonzalez ha spiegato come si immagina la sfida della prossima settimana contro il Bologna: “Conosco molto bene mister Italiano. Sicuramente è pronto per affrontare la Juventus. Sarà una partita bella da vedere e chi avrà più voglia vincere la partita. Vedremo se riusciremo a tornare a Torino con i tre punti".

Tudor elogia la sua squadra e pensa già al Bologna.

La Juventus è subito riuscita a reagire dopo la sconfitta contro il Parma. I bianconeri contro il Monza hanno saputo superare anche la difficoltà di essere rimasti in inferiorità numerica. Della sfida giocato contro i brianzoli ne ha parlato anche Igor Tudor, in conferenza stampa: “Sono molto contento per tutti e due i tempi. Nel primo tempo abbiamo dominato e potevamo fare altri due gol. Nel secondo mi è piaciuto il lottare della squadra e questo ci farà un po' crescere. Questa è una doppia vittoria. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non è una cosa da poco. Sono contento di entrambi i tempi". Dunque il tecnico croato si è detto soddisfatto di quanto fatto dalla Juventus e si è già proiettato ai prossimi impegni: “Io questa settimana parlerò solo di Bologna. Andiamo là, forte, bellissima sfida, un'opportunità di far vedere che noi siamo più forti. Così come lo penseranno loro. C'è il rettangolo là, andiamo là. Forte. Uno pensa che una partita sia più difficile, poi arriva quella dopo e lo è. Quando si parla di gare facili o meno, conta quando le affronti, il momento, su quello non puoi incidere. Becchi il Parma nel momento di entusiasmo, la becchi fuori casa, è una partita molto difficile. O giochi con l'Inter, che vieni dalla Champions e altro ed è stanca. Pensi che l'Inter sia più difficile del Parma? Chi è nel calcio sa che non è così. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, preparandosi bene, facendo le cose nostre, e vediamo. Unica ricetta. Quando sento parlare di calcoli, punti, di numeri, impazzisco. Non serve a niente. Devi concentrarti su quello che puoi controllare, è perdita di energia. Per i tifosi è bello, tante dentro, e stare fuori è molto bello, meno stare dentro". Infine, Tudor ha commentato l’espulsione di Yildiz: “Era sotto un asciugamano e non voleva farsi vedere. Lui è un ragazzo troppo buono, ci tiene tanto, è innamorato del calcio, gli piace proprio. E' puro. Quel gesto l'ha capito. Io ho visto il video ed è stato strattonato, voleva liberarsi e ha fatto un gesto... non è stata una giocata cattiva, una via di mezzo, che ha pagato. Voglio dire che la sua bontà è una cosa importante, non ha mai fatto queste robe qua. Questo gli servirà da scuola. Siamo penalizzati. C'è Gatti che si è rotto, Koopmeiners ha quest'infiammazione al tendine. Sono pezzi importanti, non chiediamo scusa, ci prepariamo con 11 più 5 sicuramente forti e vediamo cosa succede".