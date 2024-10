Juventus, un solo gol subito in otto giornate: non era mai successo nella storia del club

vedi letture

Avvio di campionato incredibile a livello difensivo per la Juventus, reduce oggi dalla vittoria per 1-0 contro la Lazio. Come riportato da Opta, la formazione bianconera ha subito un solo gol in questo campionato. Non aveva mai incassato così poche reti dopo otto partite in un singolo torneo di SerieA (precedentemente due nel 1966/67, 1986/87, 2004/05 e 2005/06).

1 - La Juventus ha subito un solo gol in questo campionato e non era mai riuscita a incassare così poche reti dopo otto partite in un singolo torneo di #SerieA (precedentemente due nel 1966/67, 1986/87, 2004/05 e 2005/06). Muro.#JuveLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 19, 2024

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (9' st Weah), Gatti (27' st Danilo), Kalulu, Cabal; Thuram (27' st Adzic), Locatelli (9' st Fagioli); Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Mbangula. All.: Thiago Motta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (33' st Pellegrini); Guendouzi (21' st Vecino), Rovella; Isaksen (21' st Pedro), Dia (27' Patric), Zaccagni (21' st Castrovilli); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna. All.: Baroni

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 40' st aut. Gila (J)

Ammoniti: Locatelli (J), Savona (J), Fagioli (J), Douglas Luiz (J), Vecino (L)