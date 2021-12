Juventus, Vlahovic e Scamacca piste complicate: richieste elevate di Fiorentina e Sassuolo

La Juventus è alla ricerca di un attaccante ma a gennaio sarà difficile per i bianconeri arrivare ad uno fra Vlahovic e Scamacca. Come riporta Tuttosport entrambe le trattative sono complicate dal punto di vista economico: la Fiorentina chiede almeno 80 milioni, il Sassuolo invece ne chiede 40 per l'azzurro e non sembra intenzionato a cederlo durante la finestra invernale, soprattutto vista la probabile partenza di Boga destinazione Atalanta.