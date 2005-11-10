Juventus, Woltemade: "Posso fare meglio ma sono contento per il gol. Voglio continuare a spingere"

Nick Woltemade, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in casa del Celta Vigo per 2-1 in rimonta. Le sue parole: "Penso che questa sera ho disputato la miglior partita per la Juve. Ho fatto delle buone cose, posso fare meglio ma sono contento per il gol, che danno sempre fiducia. Voglio continuare a spingere".

Dopo il Cagliari Kolo Muani ha detto che è meglio giocare con te. E' la stessa cosa anche per te?

"Sì, mi piace giocare con lui. In generale quando in campo ci sono due attaccanti la difesa può concentrarsi solo su uno. Oggi abbiamo fatto davvero bene e lui ha segnato il secondo gol consecutivo".

Capello nel pre partita ha detto a Spalletti che tu e Kolo Muani dovete giocare insieme.

"Sì ma io non sono allenatore, ho fiducia in lui. Penso che se continuamo a fare gol questo non potrà fare altro che aiutarci".