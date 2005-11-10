Juventus, Woltemade: "Zlatan un idolo da sempre per me. Che bello il paragone di Buffon"

Prime parole da nuovo giocatore della Juventus di Nick Woltemade. L'attaccante tedesco è stato intervistato dai colleghi di DAZN dove ha toccato diversi temi legati alla sua esperienza in bianconero. Uno di questi è il paragone che Gigi Buffon ha fatto su di lui. Il portiere campione del mondo del 2006 ha infatti avvicinato il giocatore bianconero a Zlatan Ibrahimovic. Un accostamento che non può che rendere orgoglioso il numero 27 di mister Luciano Spalletti:

"Essere nella stessa frase con Ibrahimovic per di più pronunciata da Buffon è incredibile - ha detto - quando senti giocatori di quel livello parlare di te è una gran bella sensazione, quindi ho apprezzato davvero tanto quello che ha detto su di me paragonandomi a Ibrahimovic e spero di poter dire un giorno di esserci riuscito a replicare quello che ha fatto e mettere una spunta su questo obiettivo. Buffon è una leggenda, solo il fatto che pronunci il mio nome mi rende orgoglioso".

E proprio su Zlatan Ibrahimovic ha concluso: "Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me, è stato un giocatore che ho amato guardare, per tecnica, per abilità e agilità, ho imparato tanto guardandolo. È un idolo per me da sempre".