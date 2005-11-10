Kean, futuro incerto. La Fiorentina si prepara al peggio: prenotato Pellegrino, ha detto sì

Adesso è la Fiorentina a farsi sotto per Mateo Pellegrino, con tanto di colpo prenotato dal Parma: si cerca l'accordo. Scelta dipesa anche dal futuro incerto di Kean

La Fiorentina ha prenotato Mateo Pellegrino. La variabile Moise Kean (resta o va via?) lascia troppi dubbi alla dirigenza viola, che quindi si è mossa in anticipo per tutelarsi e bloccare l'attaccante argentino, che il Parma valuta almeno 30 milioni di euro: il ds Paratici lavora al prestito oneroso con obbligo di riscatto a specifiche condizioni. Intanto invece il giocatore classe 2001 avrebbe già dato il suo placet al trasferimento a Firenze, per un contratto quinquennale (fino al 2031) solamente da sfornare. Lo riferisce Tuttosport.

Le ultime news su Kean

La Fiorentina, dal canto suo, ha già chiarito il messaggio: l’attaccante classe 2000 non è incedibile, ma parte solo al giusto prezzo, ossia 40 milioni di euro. Club avvisato, mezzo salvato, infatti il Como saprà benissimo delle condizioni poste dai gigliati per assicurarsi quello che sarebbe il centravanti preferito al momento di Cesc Fabregas. Alcuni contatti sono già andati in scena, per capire la fattibilità dell'operazione che vedrebbe Kean sulle rive del Lario. Nel frattempo ci sarebbe l'ingaggio da 5 milioni di euro annui da limare al ribasso, qualora il giocatore volesse andare incontro ai biancoblù.

Tutela sfumata

E dire che il ds Paratici aveva già tentato la mossa anticipata di un centravanti riservato in anticipo: era Santiago Castro dal Bologna, che avevano offerto un salario più remunerativo al 'Toto', che alla fine ha preferito la Roma e Gasperini. Mentre su Kean non c'è solo il Como, ma anche Lipsia e Fenerbahce sono affacciate.