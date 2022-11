Kezman a Torino: summit coi granata per il rinnovo di Vanja Milinkovic-Savic. E non solo?

vedi letture

Mateja Kezman è in Italia e presto sarà diretto a Torino. Dopo un giro della Capitale, il procuratore dei fratelli Milinkovic-Savic andrà nel capoluogo piemontese. Sicuramente per incontrare il Torino e discutere col club granata del rinnovo del contratto di Vanja ma molto probabilmente - scrive 'Gazzetta.it' - anche per incrociare la Juventus e fare il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic: il leader della Lazio il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024 non è al momento intenzionato a rinnovare il contratto coi biancocelesti.