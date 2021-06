Khedira ripercorre i 6 anni alla Juve: "Come una famiglia, non mi pento di aver lasciato il Real"

Lunga intervista ai taccuini di Marca per Sami Khedira, ex centrocampista di Real Madrid e Juventus che lo scorso 19 maggio ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Tra i tanti temi trattati, il tedesco ha ricordato anche l'addio ai blancos con destinazione Serie A del 2015: "Fu triste lasciare il Real Madrid, sapevo che mi trovavo nel miglior club del mondo. Vivevo in una città incredibile, vincevo titoli a ripetizione e me la sono goduta al massimo fino alla fine, tuttavia era arrivato il momento di cambiare. Mi chiamò la Juve e sentii che sarei potuto crescere ancora andando a Torino, trasferendomi in Serie A. Anche quella bianconera è stata una bella esperienza. Ho vinto trofei, siamo stati una famiglia e non mi pento di quella grande decisione", le dichiarazioni del classe '87.