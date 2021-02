Khedira torna in Germania: l’Hertha Berlino convince il tedesco, la Juve risparmia

Sami Khedira lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo ricchi di momenti indimenticabili per entrambe le parti ma anche con qualche ombra che ha caratterizzato, soprattutto, gli ultimi mesi del rapporto. Il tedesco torna a casa, in quella Germania da dove è partito direzione Madrid prima e Torino poi, dove ha vinto tanto vestendo due delle maglie più prestigiose d’Europa. Lo Stoccarda l’ultimo club, l’Hertha Berlino il prossimo.

VISITE E FIRMA SUL NUOVO CONTRATTO - Due giorni nella capitale tedesca per espletare quelle che sono le formalità di rito per il passaggio dal bianco e nero della Juve al bianco e blu della squadra della capitale tedesca. Iter medico completato e firma sul nuovo contratto fino al 2023 ma legato al numero di presenze che il centrocampista classe 1987 porterà a termine nei prossimi mesi. Perché le condizioni fisiche di Khedira, il cui ultimo incontro risale ai 43 minuti della sfida al Milan in Coppa Italia dello scorso giugno (penultimo a novembre del 2019), ordinano comunque prudenza. D’altronde, nonostante i desideri del tedesco, questi mesi d'assenza dal calcio giocato hanno vanificato il viaggio fatto in Inghilterra a inizio gennaio a caccia di offerte. Nessun approccio concreto e convincente e virata, per evitare di restare altri mesi lontano dal rettangolo verde, sull’offerta messa sul piatto settimane fa dall’Hertha Berlino.

E ALLA FINE SARÀ RISOLUZIONE - Era stato chiaro pubblicamente nei giorni scorsi Andrea Pirlo su quello che sarebbe stato l’andamento della situazione nel caso in cui il tedesco avesse deciso di proseguire fino alla scadenza naturale del contratto in bianconero: “Khedira si allena con noi da inizio stagione. Il mercato chiuderà a breve e vedremo il da farsi. Di lui avevamo già parlato in passato”. E il passato a cui fa riferimento è lo scorso settembre, questione chiara sin da subito fra il calciatore e la società: due rette parallele che non si sarebbero mai incrociate. L’offerta, quasi a coprire totalmente i sei milioni d’ingaggio degli ultimi mesi di contratto, della Juve per la risoluzione non accettata con la speranza di recuperare posizioni nei confronti del tecnico. Nulla di tutto ciò e addio preso in considerazione nelle ultime ore con la Vecchia Signora che andrà a risparmiare la metà dello stipendio annuale percepito dall’ex Real Madrid (tre milioni netti) salutando così quello che è stato un pezzo importante della propria storia recente.