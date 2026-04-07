Kimmich: "L'Italia ha mancato 3 Mondiali di fila, ma ha vinto un Europeo. Non potete dimenticarlo"

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu e ha parlato così dell'esclusione dell'Italia dalla rassegna iridata in programma questa estate: "Credo che sia la terza fase finale dei Mondiale che mancate come Italia, ma nel mezzo avete vinto un Europeo".

Un dettaglio che non è esattamente qualcosa da trascurare: "Non potete dimenticarlo. Noi non lo abbiamo vinto. Nell'ultimo decennio abbiamo vinto solo una Confederations Cup, quindi magari non sono la persona più giusta a cui chiederlo, ma ovviamente spero sempre che giochiate sia gli Europei che il Mondiale. L'Italia è un grande Paese con giocatori eccellenti che amerei vedere al Mondiale, quindi non sono felice per come è andata".