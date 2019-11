Klavan: "Ho scelto Cagliari per le ambizioni, non ci precludiamo nulla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Cagliari, Ragnar Klavan, ha analizzato così il successo di oggi contro l'Atalanta al sito ufficiale dei rossoblù: "Siamo partiti forte, sin dall'inizio della gara abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol e ce la siamo giocata a viso aperto contro un'ottima squadra. Abbiamo tenuto un attacco fortissimo a zero reti, è arrivata una vittoria, è stata davvero una grande giornata per noi. Sicuramente l'espulsione di Ilicic nel finale di primo tempo ci ha agevolato, ma anche in parità numerica avevamo fatto molto bene, creando tante occasioni da gol".

Obiettivi?

"Sono venuto qui perché ci sono ambizioni, il club si è posto obiettivi importanti e siamo una squadra fatta di ottimi calciatori e uomini che vogliono sempre guardare avanti per migliorarsi".

Cagliari-Fiorentina?

"Sarà un match difficile, ma lo giocheremo in casa nostra. La Fiorentina è un rivale di alto livello, ma noi non vogliamo fermarci e l'obiettivo è quello di salire sempre più in alto, pensando partita dopo partita senza precluderci nulla. Perché tutto dipende dalle prestazioni, e se giochiamo come oggi possiamo toglierci altre soddisfazioni. Tutto passa per una mentalità positiva e la voglia di vincere".