Kostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona
TUTTO mercato WEB
Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa a condurre grazie ad un sinistro affilato del serbo, facilitato da un rimpallo in area di rigore. l nuovo tecnico può subito sorridere, la Vecchia Signora ha messo in discesa la sfida.
Segui la sfida tra Cremonese e Juventus LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile