Kostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona

Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa a condurre grazie ad un sinistro affilato del serbo, facilitato da un rimpallo in area di rigore. l nuovo tecnico può subito sorridere, la Vecchia Signora ha messo in discesa la sfida.

