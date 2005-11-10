Fiorentina, dalla Serbia: Filip Kostic nuovamente nel mirino del club viola
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La Fiorentina non molla Filip Kostic. Secondo quanto riportato dal portale serbo HotSport, il cambio in panchina, con Fabio Grosso nuovo tecnico dei viola, non ha modificato i piani del club gigliato, che continua a monitorare l'esterno della Juventus classe 1992.
Il contratto di Kostic con i bianconeri è in scadenza il prossimo 30 giugno, il che rende il giocatore un'occasione di mercato a costi contenuti. Un profilo che si inserisce perfettamente nella logica di risparmio che la Fiorentina applica spesso alle fasce.
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