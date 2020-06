Koulibaly dopo la vittoria sul Verona: "La gioia della Coppa Italia non ci ha distratto"

Autore di una prestazione più che positiva assieme a tutta la difesa del Napoli, Kalidou Koulibaly ha affidato ai social la propria gioia per la vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona al Bentegodi: "La gioia della Coppa Italia non ci ha distratto. Abbiamo interpretato benissimo una partita difficile. Felice per il ritorno in campo di Ghoulam".