Kucka riprende il Cagliari: 1-1 alla Sardegna Arena dopo i primi 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina in parità, 1-1, il primo tempo della sfida tra Cagliari e Parma in corso alla Sardegna Arena come anticipo delle 18 del 22° turno di Serie A: frazione molto spettacolare che vede i ducali farsi preferire nella fase iniziale e finale, ma sardi assolutamente padroni del gioco in mezzo. Oltre ai due ben tre legni nei primi 45', di certo non ci siamo annoiati.

Inizio di gara su altissimi ritmi, specie da parte degli ospiti, che alzano il pressing e non fanno manovrare la squadra di Maran: tanti gli errori in fase di costruzione infatti, ma i tentativi di Kucka non impensieriscono Cragno. Al contrario il Cagliari attacca con calma e facendo leva sul tasso tecnico superiore, specie a centrocampo. E al ventesimo trova il vantaggio, con un'azione ariosa che porta Simeone ad allargarsi a destra e crossare per l'accorrente Joao Pedro: destro sul primo palo del brasiliano e fa 1-0. Simeone ha la palla del bis, Kucka quella del pari, ma il primo sbatte su Colombi e il secondo sul palo alla destra di Cragno. Cagliari tre volte ad un passo dal 2-0 a fine primo tempo: Simeone conclude ancora da ottima posizione trovando la traversa, Faragò di testa colpisce il terzo legno della gara e Nainggolan testa ancora i riflessi di Colombi dalla media distanza. Il Parma sembra all'orlo dal collasso ma trova in uno dei suoi singoli la scintilla giusta: Brugman si fa 40 metri palla al piede e mette in mezzo un pallone molto forte che trova pronto Kucka alla deviazione in porta. 1-1 al termine del primo tempo alla Sardegna Arena.