Kulusevski flop nel derby, Pirlo: "Ho parlato con lui, ha la nostra fiducia. Resti sereno"

Come ha trovato Kulusevski dopo gli errori nel derby? Come commenta il momento di Morata? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli - recuperato della terza giornata di Serie A - ha risposto così: "Con Kulusevski ho parlato, anche ieri e l'ho rassicurato. Deve stare sereno, a un giocatore capita di fare errori ma bisogna guardare avanti. E' un ragazzo di 20 anni, ha bisogno di fiducia e ce l'ha. Morata non segna da quattro partite, ma non siamo preoccupati a livello realizzativo, l'importante è che sia presente nello sviluppo del gioco".

