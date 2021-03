Kumbulla: "Roma scelta giusta per me, ma la Premier è uno dei miei campionati preferiti"

vedi letture

Il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ha rilasciato un'intervista al Daily Telegraph raccontandosi a 360° tra Nazionale albanese, nuova avventura in giallorosso, presente e futuro, con uno sguardo particolare anche alla Premier League: "Sono nato in Italia ma il legame emozionale con l’Albania è sempre stato forte. Ci andavo in vacanza con i miei genitori, la mia famiglia ha tradizioni albanesi. Mi sento molto connesso a questo Paese, è la mia nazione. Per ogni giocatore indossare la maglia di questa Nazionale è un momento speciale. La generazione che nel 2016 ha giocato gli Europei ha rappresentato il punto più alto dell'Albania nel calcio. Ora stiamo cambiando molte cose e stiamo costruendo un mix tra giocatori giovani ed esperti. Il nostro sogno è arrivare alle fasi finali degli Europei o di un Mondiale".

Perché ha scelto la Roma la scorsa estate? Su di lei c'erano anche alcuni club inglesi.

"L’anno scorso alla fine ho preferito rimanere in Italia per giocare in uno dei club più importanti della Serie A. E ho fatto la scelta giusta. Sono in una società con grande tradizione, tifosi fantastici e un progetto ambizioso. Ma la Premier League è uno dei miei campionati preferiti, quindi in un futuro perché no? Mai dire mai...".

Inserirsi e imporsi in maglia giallorossa non è stato semplice.

"Non mentirò: quando sono arrivato non è stato facile perché venivo da una piccola città. A Roma tutto è più grande. È una città enorme e l’integrazione è stata un po’ complicata all’inizio, ma impari presto ad adattarti a situazioni differenti e ora sono felice in questo momento della mia carriera".