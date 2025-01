TMW Kvaratskhelia, il rinnovo col Napoli e l'interesse del PSG: il punto sul futuro

Quale futuro per Khvicha Kvaratskhelia? In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2027 e della quale si discute dall'estate scorsa ormai. Attualmente l'esterno offensivo georgiano è uno tra i meno pagati dell'organico di Antonio Conte e proprio per questo prolungamento e adeguamento sono diventati impellenti con il passare delle settimane. Ma a che punto siamo? E quanto è alta la probabilità che Kvara lasci il Napoli senza un accordo? L'entourage dell'ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan ha ricevuto dalla società partenopea un'offerta diverso tempo fa, alla quale però non è stata ancora data una risposta.

La posizione del Napoli è chiara: senza rinnovo Kvaratskhelia può andar via. Un'operazione complicata per il mese di gennaio, più probabile per l'estate. Il Paris Saint-Germain è alla finestra, ha già avanzato una proposta all'agente del ragazzo e potrebbe muoversi presto concretamente anche con il Napoli. Nel caso in cui da Parigi dovesse arrivare un'offerta importante (a tre cifre o giù di lì), non è escluso che il club azzurro non possa prenderla in considerazione anche per l'immediato. Non è un caso, infatti, che è tornato nelle ultime ore in auge il nome di Edon Zhegrova del Lille.

Quattro giorni fa Cristian Zaccardo, intermediario che ha curato lo sbarco in Italia di Kvaratskhelia, ai nostri microfoni da Riyad si era espresso così sul georgiano: "Conoscevo il suo valore. In Italia ha fatto benissimo da subito, il futuro è tutto dalla sua parte. E' un ragazzo di 23 anni, arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore di quella stagione. Lo scorso anno avete visto tutti il Napoli, ha avuto una stagione particolare. Poi è arrivato un grande allenatore come Conte: lui fa le sue prestazioni, può migliorare ancora e speriamo ci riesca con Conte. Il futuro è dalla sua. Gioca a calcio, in una grande squadra come Napoli. Penso stia bene e vedremo come andrà: la cosa importante è che lui faccia bene e che il Napoli vinca le partite".