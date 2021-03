L'11 titolare della Lazio ha segnato 5 gol in Champions. Cioè 156 in meno di quello del Bayern

Manca pochissimo alla sfida fra Bayern Monaco e Lazio, gara in cui i biancocelesti dovranno cercare di ribaltare l’1-4 dell’andata all’Olimpico. Per sperare almeno nei supplementari, gli uomini di Inzaghi dovranno segnare almeno 4 reti, sperando di non subirne più di una. Compito decisamente arduo, considerando il fatto che l’undici titolare del Bayern Monaco ha segnato, in Champions League, 161 gol. I titolari della Lazio, invece, nella competizione hanno messo a segno solo 5 reti. Una differenza di 156 gol.

156 - @FCBayernEN's StartingXI have scored a combined 161 goals in the @ChampionsLeague, 156 more than Lazio's starting players (five), who would need to score at least four goals in Munich to progress to the next round. Difference. #FCBLAZ #UCL

— OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2021