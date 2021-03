L'agente di Koopmeiners: "È sulla lista dell'Inter ma ancora non abbiamo parlato"

Bart Baving, agente tra gli altri di Teun Koopmeiners, ha parlato a Fcinternews.it del futuro del proprio assistito: "È sulla lista di molti club nei campioni top in Europa e l'Inter è tra questi. Finora non ho parlato direttamente con loro ma è ancora presto. Per ora lui pensa all'AZ e alla Nazionale. Il prezzo non lo posso fare ma posso dire che è già pronto per fare il grande salto in avanti nella sua carriera".