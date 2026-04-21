L'agente di Marianucci: "Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l'allenatore"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Luca Marianucci, ha parlato del futuro del difensore attualmente in prestito al Torino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando i programmi che ha per il centrale: "Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l’allenatore, su di lui devo dire delle cose, ma parlerò a fine campionato".

Politano ha parlato chiaramente dopo il ko per 2-0 contro la Lazio e Giuffredi ha commentato così le parole del suo assistito: "Credo che il contraccolpo della partita di Parma ha influito, Politano tiene alla maglia e al Napoli e si è reso conto che questa è stata una delle prestazioni più brutte della squadra di Conte. Andare in Champions è un atto dovuto, bisogna continuare a puntare al secondo posto, che ti permette di giocare la Supercoppa italiana se non dovesse tornare alla gara unica".

Infine due battute su altri tre suoi assistiti: "Di Lorenzo dovrebbe aggregarsi alla squadra per il match contro il Como, Vergara invece, se non sarà per quella partita, sarà per quella successiva. Trattativa con il Napoli per Zaccagni? È un giocatore che è sempre piaciuto a loro, ma non c’è mai stato nessun tipo di presupposto per una trattativa".