TMW L'agente di Ranieri: "Mai chiesta la cessione. Da vigliacchi lasciare la Fiorentina in quel momento"

"È uno di quei calciatori che io stimo di più da quando faccio questo lavoro". Parla così Mario Giuffredi, agente di Luca Ranieri, del difensore della Fiorentina, giocatore di cui cura la procura: "Tutti vivono i momenti difficili, soprattutto quando uno cresce nel settore giovanile della Fiorentina, ha vissuto tanta della sua vita a Firenze, ha portato la fascia da capitano e si ritrova a vivere un'annata difficilissima… Sfiderei tanti a trovarmi giocatori in grado di trovare la forza di rialzarsi ed essere uno dei migliori in campo da mesi".

Senza mai chiedere la cessione.

"Sì, perché secondo me sarebbe stato da vigliacchi lasciare la Fiorentina nel momento più complicato e difficile. Magari ci sarà un grande finale di stagione e poi uno farà i suoi ragionamenti. Ranieri è una persona che dovrebbe essere molto più apprezzata di quello che realmente è il pensiero di tanti tifosi della Fiorentina, scappare è la cosa più facile, rimanere nei momenti difficili non è da tutti. E lui l'ha fatto".

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