TMW L'agente di Politano e Di Lorenzo: "Saranno pilastri del Napoli ancora per diversi anni"

Nel corso del suo intervento a margine del premio Inside The Sport, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato dei due calciatori: "Sono due pilastri, e non lo dico io, ma i risultati che hanno ottenuto e l'amore che hanno dimostrato verso la maglia del Napoli. Non ho mai avuto nessun dubbio, se assisto un calciatore è perché ci credo fermamente e sono convinto che saranno dei pilastri del Napoli ancora per diversi anni, sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto hanno l'amore per quella maglia che permette loro di spingersi sempre oltre l'ostacolo".

Conte resterà?

"Credo sia sempre l'allenatore adatto per il Napoli, ha dato tantissimo perché in due anni ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, si è qualificato alla Champions, ha valorizzato giovani come Vergara… Io spero rimanga, è uno dei pochi allenatori italiani che migliora i calciatori. Poi però devono collimare i pensieri tra gli obiettivi del presidente e quelli di Conte, ma questo non è un problema mio".

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