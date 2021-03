L'agente di Zaniolo: "Juventus? Adesso pensa solo a tornare in campo con la Roma"

"Zaniolo alla Juventus? In questo momento pensiamo solo al suo ritorno in campo con la Roma". Un messaggio chiaro che arriva direttamente dall'agente del centrocampista giallorosso Claudio Vigorelli interpellato da Tuttosport anche sul futuro di Ronaldo: "Penso che resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovare a vincere con la Juve in Europa".