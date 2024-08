L'Al Ahli non molla Osimhen, il direttore sportivo è in Italia ed è pronto a rilanciare

vedi letture

L'Al Ahli è pronto a rilanciare per convincere il centravanti Victor Osimhen a trasferirsi in Saudi Pro League. Dopo aver raggiunto un accordo di massima col Napoli grazie a un'offerta da settanta milioni di euro, ora il club arabo è al lavoro per convincere il calciatore ad accettare il trasferimento a Gedda. Per questo motivo - riporta 'Sky' - il direttore sportivo del club, l'ex Atalanta Lee Congerton, è appena arrivato in Italia: l'obiettivo è avanzare una nuova proposta per il centravanti nigeriano così da fargli cambiare idea.

Negli scorsi giorni, attraverso il suo profilo twitter, il procuratore di Osimhen Roberto Calenda aveva ufficialmente scartato l'ipotesi Arabia Saudita con questo messaggio: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio". Riuscirà ora Congerton a fargli cambiare idea con una nuova offerta economicamente più ricca?

Sulle tracce del centravanti classe '98 c'è anche il Chelsea, club che al Napoli ha venduto Romelu Lukaku e ora valuta la possibilità di avanzare una proposta per Osimhen visto che Maresca, anche pubblicamente, ha chiesto l'acquisto di un nuovo centravanti.