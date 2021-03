L'altra Italia: una rosa di ventitré che probabilmente non andrà all'Europeo

vedi letture

"Abbiamo già scelto quasi tutti". Così Roberto Mancini ha mandato un messaggio chiaro: le sue idee per Euro2021 sono abbastanza definite, la sua lista dei 23 è quasi stilata, gli spazi sono ridotti al minimo. Vi raccontiamo chi, a meno di clamorose sorprese, non ci sarà.

QUI PORTIERI - Meret, Gollini e Cragno si giocano un posto. Perché se Gianluigi Donnarumma è sicuro di un posto, il secondo nelle qualificazioni è stato sempre Salvatore Sirigu, al netto del pessimo anno che sta vivendo il Torino in campionato. Dunque loro due sembrano già pronti a fare le valigie, mentre gli altri tre hanno tutti un minus: Meret e Gollini si stanno alternando, a volte anche bene, fra Napoli e Atalanta. Invece il portiere del Cagliari, titolare fisso, rischia di vedere sfumare l'occasione proprio per la pessima annata del Cagliari. Difficile che possa entrarci Perin, nel novero dei convocabili.

QUI DIFENSORI - Un anno fa Alessandro Bastoni probabilmente avrebbe saltato la rassegna continentale, ora è fra i migliori della sua stagione quindi verrà convocato. Chi gli farà spazio? Considerato che Bonucci e Chiellini difficilmente verranno sacrificati, così come Acerbi, a rischiare moltissimo è Romagnoli. A destra ballottaggio fra Toloi e Mancini - che sta facendo molto bene - uno dei due potrebbe saltare. Probabilmente out Biraghi sulla sinistra, così come Lazzari sulla destra, visto che Florenzi, Spinazzola e Emerson Palmieri stanno giocando molto bene e sono intercambiabili, soprattutto Spinazzola. Fuori, invece, Gian Marco Ferrari, oltre a Matteo Darmian e Luca Pellegrini. Davide Calabria può giocarsi le sue ultime speranze, ma a destra c'è affollamento, per questo anche D'Ambrosio rischia.

QUI CENTROCAMPISTI - Tanti i ragazzi convocati in questa tornata, ma i sicuri sono già Barella, Jorginho e Verratti. Probabili Pellegrini e Locatelli. Così da valutare sono Gaetano Castrovilli, che sta comunque giocando un'annata discreta, oltre a Bryan Cristante, ritornato ai suoi livelli e capace di giocare in tutti i ruoli fra difesa e centrocampo. Mandragora, convocato a questa tornata, dovrebbe guardare dalla televisione. Da capire cosa farà il Mancio di Stefano Sensi, straordinario nel suo primo impatto con l'Inter. Anche Soriano, probabilmente, sarà fuori dalla lista. Il grande escluso potrebbe essere Zaniolo.

QUI ATTACCANTI - Oltre al solito nome che oramai è fuori da qualsiasi gioco come Mario Balotelli, anche Matteo Politano e Riccardo Orsolini rimangono fuori dalle scelte, così come Petagna della SPAL. Da valutare Caputo, che potrebbe essere un'alternativa a Immobile e Belotti, e Bernardeschi che, però, dovrebbe essere tranquillamente convocato.

L'altra Italia

Portieri: Gollini, Perin, Cragno.

Difensori: Ogbonna, Romagnoli, Toloi, Calabria, D'Ambrosio, Darmian, Biraghi.

Centrocampisti: Cristante, Sensi, Soriano, Zaniolo, Mandragora, Pessina, Tonali.

Attaccanti: Balotelli, Orsolini, Politano, Petagna, Grifo, Lasagna.