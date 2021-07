L'analisi di Antonio Conte: "Tre momenti nelle due fasi di gioco. Italia forte perché sa fare tutto"

Interessante e dettagliata analisi tattica dell'Italia di Roberto Mancini da parte di Antonio Conte. L'ex tecnico dell'Inter, ed ex ct azzurro, ha così raccontato le conoscenze del gruppo azzurro impartite proprio da Mancini: "Nel calcio moderno un allenatore deve insegnare alla sua squadra i tre momenti nelle due fasi di possesso e di non possesso. La fase di possesso prevede tre tipi di costruzione: partendo dal basso, intermedia e nella metà campo avversaria con la loro squadra schierata con tutti gli effettivi. Quella di non possesso invece prevede: una pressione ultra offensiva, una intermedia e l'occupazione dello spazio nella propria metà campo.

La nostra Nazionale ha dimostrato di conoscere tutte queste fasi. Per questo siamo completi. La partita contro la Spagna non ci deve lasciare la sensazione di essere stati fortunati, ma ci deve fortificare perché abbiamo dimostrato di saper fare più cose di loro... L'Italia è un osso duro perché non la trovi quasi mai impreparata, non ti lascia spazi, ti costringe sempre a una soluzione complicata".