Ufficiale L'annuncio di De Laurentiis: "Benvenuto Romelu!" Lukaku il centravanti del Napoli

Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. "Benvenuto Romelu", ha scritto sui suoi canali social il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis. L'operazione col Chelsea è stata definita grazie a un'offerta da trenta milioni di euro più bonus legati a un'eventuale futura rivendita. Il centravanti classe 1993 ha firmato col suo club un contratto valido per le prossime tre stagioni.

Sul progetto Napoli, così s'è espresso oggi in conferenza stampa Antonio Conte: "Il mio Napoli è dal primo giorno, da quando ho firmato, nel bene e nel male tecnicamente l'ho sentito subito mio. Non ci sono dubbi. Sto imparando un po' a conoscere l'ambiente, dobbiamo trovare il giusto equilibrio in tutte le cose. Napoli, l'ambiente, il tifoso, non deve lasciarsi trasportare dal momento positivo o negativo, essendo ottimista o negativo, ma deve capire che è iniziato un lavoro su una base che col club ho reputato importante per ricostruire. Abbiamo fatto valutazioni e pian piano stiamo aggiungendo elementi, da questo punto di vista ci deve essere positività. Un mese e mezzo di duro lavoro, stiamo ponendo delle basi, non facciamoci prendere dal risultato positivo o negativo, fa parte di un percorso. Ci saranno partite che vinceremo, anche bene come col Bologna, e dei passi falsi. Ma non facciamoci condizionare, è iniziata una ricostruzione, c'è un progetto da seguire per creare basi che possano durare nel tempo e creare un'antagonista alle solite note. Questo deve rassicurare, al di là di una vittoria o una sconfitta, per dare entusiasmo ed appartenenza, proviamo a darla anche ai calciatori. Se i calciatori capiscono e appartengono... daranno qualcosa in più, per me".