L'Aston Villa fallisce un rigore e poi raddoppia con Buendia: 2-0, male la difesa del Bologna
TUTTO mercato WEB
L'Aston Villa raddoppia contro il Bologna. Dopo aver fallito un calcio di rigore (parata di Ravaglia su Rogers al 24'), i Villans firmano il 2-0 al 26' con Emiliano Buendia. Male la difesa rossoblù in quest'occasione, con Miranda e Moro sorpresi da una rimessa laterale e il portiere di Italiano sorpreso a sua volta sul suo palo. 2-0 dell'Aston Villa a Birmingham.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Primo piano
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Sambenedettese, il comunicato sul caso Ternana: "Rispetto delle norme non sia un principio variabile"
Pronostici
Calcio femminile